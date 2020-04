Vedci skúmali ľad na Antarktíde: Alarmujúci objav, zlá správa pre svet

HOBART - Vedci z austrálskeho Inštitútu pre námorné a arktické štúdie objavili po prvýkrát v morskom antarktickom ľade mikroplasty. I keď je úroveň ich výskytu v tejto oblasti malá, naznačuje to, že proti nim nie je imúnny ani najvzdialenejší kontinent Zeme. Pred dvomi rokmi ich experti našli aj v Arktíde.

V časopise Marine Pollution Bulletin vyšiel článok, ktorého autormi sú vedci z Inštitútu pre námorné a arktické štúdie (IMAS). Podrobne sa zaoberali ľadovým jadrom zhromaždeným vo východnej Antarktíde z roku 2009. Zistili, že v roztavenom morskom ľade sa nachádza 96 mikroplastických častíc, čiže zhruba dvanásť na liter roztopeného ľadu. Mikroplasty pochádzali zo štrnástich rôznych typov polymérov.

Vedci sa domnievajú, že je to prvý raz, čo v antarktickom ľade objavili mikroplasty. V roku 2018 ich nórski kolegovia zistili, že častice mikroplastov sa nachádzajú aj v Arktíde. Niektoré oblasti boli týmito časticami značne znečistené. Koncentrácia mikroplastov v Antarktíde je o niečo nižšia, no napriek tomu z toho určite nemôžeme byť nadšení. "Odľahlosť južného oceánu nestačí na to, aby bol chránený pred plastovým znečistením, ktoré je dnes všadeprítomné vo všetkých svetových oceánoch," uviedla Anna Kellyová, vedúca výskumu a študentka IMAS-u. Až 75 percent identifikovaných plastov boli polyméry, ktoré sa najčastejšie používajú v námornom priemysle. Ide najmä o plastové siete a rybárske vybavenie.

Objavené mikrovlákna zrejme pochádzajú z rybárskych sietí Zdroj: Facebook/Institute for Marine and Antarctic Studies - IMAS

Objavené častice mikroplastov sú pomerne veľké, čo naznačuje, že sa plastu niekto zbavil lokálne. "Mikroplastické polyméry v našom ľadovom jadre boli väčšie ako tie v Arktíde, čo môže naznačovať miestny zdroj znečisťovania, pretože plast mal menej času na rozpad na menšie vlákna, než keby ho morský prúd odniesol na väčšie vzdialenosti," vysvetlila Kellyová. Medzi lokálne zdroje znečistenia môže patriť oblečenie či náradie, ktoré používajú turisti a výskumníci. Kellyovej tím identifikoval aj vlákna laku a plastu, ktorý sa bežne používa v rybárskom priemysle.

Anna Kellyová Zdroj: Facebook/Institute for Marine and Antarctic Studies - IMAS

Experti doposiaľ netušia, aký vplyv môžu mať mikroplastické častice na životné prostredie. Väčšie mikroplasty môžu predstavovať nebezpečenstvo pre zvieratá v prípade, že ho zožerú. Okrem toho je čoraz jasnejšie, že znamenajú riziko aj pre morské živočíchy a ľudí, pretože môžu obsahovať toxické chemikálie, ako ftaláty a bisfenol-A.