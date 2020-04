FOTO Archeológovia vo vytržení: Topiaci sa ľad v Nórsku odhalil unikátny objav

V novej štúdii Lars Piloe, archeológ z odboru kultúrneho dedičstva župného grófstva Innlandet v Lillehammeri, vysvetľuje, ako spolu s kolegami objavil v pohorí Jotunheimen desiatky artefaktov. Zamerali sa na ľadovú plochu známu ako Lendbreen, ktorá sa za posledných deväť rokov roztopila. V tomto období sa preto venovali zberu a skúmaniu starodávnych pozostatkov.

Objekty, ktoré našli, pochádzajú z roku 1750 pred Kristom až roku 300 nášho letopočtu. Najstaršími artefaktami sú šípy a iné poľovnícke prostriedky, ktoré pravekí ľudia používali na zabíjanie sobov. Na vrchu ľadovej plochy sa však toho nachádzalo mnoho viac. Čerstvo exponovaná pôda odhalila železné podkovy, nechty, vychádzkové palice, rozbité sane, vlnené palčiaky, kožené topánky aj kosti mŕtvych koní.

This is a find we have been hoping and wishing for It is a snowshoe for horses, found lying on the ice at nearly 2000 m. Based on the other finds here, it is probably from the Viking Age or the Medieval Period. The preservation is just mindblowing #glacialarchaeology pic.twitter.com/hyanBMYfYB