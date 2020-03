Turisti sa po týždni vrátili z výletu v horách: Utrpeli šok, nemôžeme tomu uveriť!

CHRISTCHURCH - Belgičania Pauline Dupontová a jej priateľ Romain odišli začiatkom marca na Nový Zéland. Spolu s priateľmi sa vybrali na dobrodružný výlet do hôr, no nemali tam nijaký signál. O to väčší bol ich šok, keď sa po návrate do civilizácie dozvedeli, že Nový Zéland sa pripravuje na uzavretie hraníc a Austrália tak už urobila. Cesta späť do Európy tak neprichádzala do úvahy.

Predstavte si, že zájdete na miesto, kde nemáte žiadny signál. Tento scenár zažila Pauline Dupontová spolu s kamarátmi. Získali pracovné víza do Austrálie, na mesiac ale odišli na Nový Zéland. Keď po týždni strávenom v odľahlej časti krajiny konečne získali signál, zhrozili sa. Nemali sa totiž kam vrátiť. Nový Zéland chce uzatvárať hranice, tie austrálske sú už zavreté. Do Európy, ktorá väčšinu svojich hraníc tiež už stihla zatvoriť, by sa aj tak nemali ako dostať.

"Boli sme šokovaní a smutní zároveň, nedokázali sme uveriť, že je to skutočné," uviedla Dupontová. Skupine sa podarilo priletieť na letisko v Queenstowne, odtiaľ však už neleteli žiadne lety. Rozhodli sa preto prenajať si auto a šoférovať až do Christchurchu v nádeji, že nájdu let do Melbourne alebo niekam, odkiaľ by sa mohli dostať do Belgicka.

Okrem toho, že Pauline a Romain uviazli v cudzom meste, majú problém aj s vecami, pretože všetky ostali v Melbourne. "Mám len mydlo, šortky, jediné nohavice mám na sebe, dve tričká, svetre, štyri páry ponožiek a spodnej bielizne a čítačku," povedala zúfalá dievčina. Na Facebook sa preto obrátila s prosbou, či by im niekto mohol poskytnúť strechu and hlavou. Mnoho ľudí núkalo oblečenie či nocľah. Dvojica v súčasnosti dúfa, že sa budú môcť dostaviť do lietadla, ktoré pre nich vyslala belgická vláda.