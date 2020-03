FOTO Dievčine odpísal mladík, ktorému sa páčila... po ôsmich rokoch! Takto to zdôvodnil

SYDNEY - Jedným z najnovších trendov online randenia je zombieing, taktika, pri ktorej sa nápadník objaví tak rýchlo, ako zmizne. Na vlastnej koži to zažila Austrálčanka Sally, ktorá na internete zverejnila instagramovú konverzáciu s istým chlapíkom. Ten jej odpovedal po neuveriteľných deviatich rokoch, ako dôvod uviedol aktualizáciu telefónu.

Sally pre pobavenie uverejnila na sociálnej sieti krátky rozhovor, ktorý viedla s istým mladíkom ešte v roku 2011. "Ahoj, kráska, ako sa máš?" znela správa od muža. Dievčina mu o tri dni odpísala: "Ahoj, mám sa dobre a ty? Čo robíš?" Odpovede sa dočkala až o deväť rokov neskôr. Z ničoho nič sa muž opäť ozval a uviedol aj dôvod svojho dlhoročného mlčania. "Aktualizoval sa mi telefón. Bolo to na dlho," napísal.

Zdroj: Instagram/shitadelaide_852

Príspevok získal vyše 12 000 reakcií a viac ako 400 komentárov. Mnohí tvrdili, že mužova výhovorka nebola len úbohá, ale aj nereálna. "Ani po aktualizácii jeho telefón nemá automatickú opravu slov," vtipkuje jedna osoba.

Nie je to prvýkrát, čo sa internetová známosť premenila na hotovú katastrofu. Napríklad taká 36-ročná Jennifer natrafila na Thomasa a podľa jej slov našla všetko, čo kedy hľadala. "Znie to ako klišé, ale bol naozaj fantastický. Moji priatelia nás označovali za zlatý pár," uviedla pred časom mladá žena. Bez akýchkoľvek veľkých problémov oslávili šesťmesačné výročie. Nikdy však nestretla jeho rodinu. Thomas tvrdil, že ju s ňou čoskoro zoznámi. Našli si jednoizbový byt v Sydney a Jennifer sa tešila, že spolu budú bývať. V deň sťahovania sa však objavilo iba sťahovacie auto, Thomas zmizol a nechal ju v štichu. "Úplne si ma zablokoval a vyhodil ma zo svojho života. Doteraz neviem, prečo to urobil," povedala nešťastná Jennifer.