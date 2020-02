Kráske (26) zrušili profil na zoznamke, vraj preto, lebo je príliš sexi: Pozrite na tie FOTO, súhlasíte?

LOS ANGELES - Instagramová modelka Holly Valentineová vedie vojnu s aplikáciou Tinder, ktorá zablokovala jej účet. Stalo sa tak krátko po tom, ako niektorí užívatelia spochybnili pravosť jej profilu. Mladá žena však tvrdí, že to urobili iba preto, lebo je príliš atraktívna.

Dvadsaťšesťročná instagramová modelka Holly, ktorá začala zverejňovať svoje fotografie pred šiestimi rokmi, urobila na tejto sociálnej sieti slušnú kariéru. Jej fotografie, na ktorých zvyčajne pózuje vo veľmi spodnej bielizni, si postupne získali 1,2 milióna fanúšikov. Mladá žena rozbehla obchod s alkoholom vlastnej značky a poradenstva v oblasti životného štýlu. Pred časom sa kráska zaregistrovala na Tinder, aby sa zoznámila s nejakými zaujímavými ľuďmi. Krátko nato jej ale zoznamovacia aplikácia zablokovala účet. "Veľa cestujem a rada sa zoznamujem. Aplikáciu som si predplatila a doteraz mi ani nevrátili peniaze," sťažuje sa.

Podľa Valentinovej je to výsledok práce neprajníkov, ktorí označili jej profil za nereálny, a preto jej bol zablokovaný prístup. Ona si však myslí, že sa tak stalo len preto, že je jednoducho príliš príťažlivá. "Som príliš atraktívna a to im zrejme vadilo. Urobili to bez akéhokoľvek vysvetlenia," tvrdí.

Táto skúsenosť však Holly nijako neodradila. "Polovicu týždňa vstávam o 6:00, robím si účes a mejkap a fotografujem pre Instagram. Rozbehla som už aj spoluprácu s Youtube. Zvyšné dni som v kancelárii a spolupracujem so svojím tímom ohľadom značky," opisuje svoju zaneprázdnenosť modelka, ktorá o sebe tvrdí, že v osobnom živote je plachá a hanblivá. Nuž, jej šteklivé fotografie skôr hovoria o opaku.