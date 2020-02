Vedci radia, ako sa vyhnúť predčasnému úmrtiu: Na tieto aktivity zabudnite a (snáď) vás čaká dlhý život

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - Otázku, ako predčasne nezomrieť, si koncom minulého roka položil americký denník The New York Times. Smrť čaká každého, ale nikto väčšinou nepredpokladá, že umrie práve dnes. Recepty, ako sa vyhnúť predčasnej smrti, zahŕňajú rady týkajúce sa dopravy, popíjanie rannej kávy či umývania rúk.