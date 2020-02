FOTO Matku nečakane navštívil majiteľ bytu, v ktorom býva: Hanba, čo nechala na posteli!

Vo facebookovej skupine "Family Days Tried and Tested" sa objavil príspevok mnohonásobnej mamičky, ktorú zaskočila návšteva prenajímateľov bytu, v ktorom žije spolu so svojou rodinou. Deborah Hitchinsová vysvetlila, že minulý rok od manžela dostala vibračnú masážnu pomôcku na zmiernenie bolesti ramien. "Vie, ako zaobchádzať s dámou! Nebudem klamať, prekvapilo ma, keď mi to daroval. Ale musím čestne vyhlásiť, že to naozaj funguje," uviedla Deborah, pričom narážala na podobnosť masážnej pomôcky s vibrátorom.

Zdroj: Facebook/Family days. Tried & tested.

Nedávno ale jej byt navštívivili majitelia, aby skontrolovali jeho stav. Hitchinsová nemala veľa času upratať, preto ich upozornila, že je tam trochu neporiadok. Všimla si, že prenajímatelia sa pri odchode tvárili čudne. Až keď ostala sama a obzrela sa navôkol, uvedomila si, že v byte je doslova bordel. Potom si všimla masážnu pomôcku na posteli a docvaklo jej to. "Bohužiaľ, nemala som čas vysvetliť im, že je to na masírovanie pliec," hovorí.

Nie je prekvapením, že príspevok pobavil obrovské množstvo ľudí na Facebooku. "Dúfam, že ti to naozaj pomohlo uvoľniť napätie... v tvojom ramene," znie jeden z vtipných komentárov. Ďalšia osoba podotkla, že Deborah mohla prenajímateľom povedať, že je to mikrofón.