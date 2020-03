Ľudia prezradili, čo najhoršie im povedali partneri počas sexu: Štvrté priznanie je fakt nechutné!

Výsledky nového prieskumu britskej siete drogérií Superdrug ukázali, že 76 percent mužov a 74 percent žien považuje neslušné rozhovory počas sexu za vzrušujúce. Medzi najčastejšie patria slová ako "tvrdšie", "ocko" či "zlatko". Sú však aj takí, ktorí ich neobľubujú. Práve oni sa podelili o svoje zážitky, kedy ich partneri zašli v tomto smere priďaleko.

Nie, žiadna princezná!

"‘Chcem, aby si ma uctieval a volal ma princezná.‘ Nie, nie, nie, absolútne nie. Povedal som jej, že to neurobím a ona to prijala. O niekoľko minút neskôr mi vopchala palec na nohe do úst."

"Chlap, s ktorým som raz spala, zakričal ‚hra skončila‘, keď vyvrcholil a následne sa na mňa zvalil. Akoby to bola hra Tekken a on prehral. Pokúšal sa ísť na to znova so slovami: ‚Kolo číslo dva? Bitka.‘"

"Mal som sedemnásť a ona ešte nikdy nesexovala, čo som vtedy nevedel. Vyzerala byť dosť vzrušená, ale keď som do nej vošiel, zostala ticho a povedala: ‚Neviem, čo mám robiť.‘ Trochu som zvoľnil, ale potom to bola ona, ktorá ma chytila za chrbát a pritisla ma hlbšie."

Zdroj: Getty Images

Žiadny ocko!

"Jeden chlap chcel, aby som mu hovorila ocko. Pre mňa to bolo jedno obrovské nie. Radšej by som nespomínala otca, keď ma niekto nakladá."

"Jedno dievča mi počas sexu do ucha zašepkalo: ‚Nech moja vagína zapradie. Sakra, choď dole.‘ Tiež som mal dievča na jednu noc, ktoré mi počas sexu povedalo, že ma miluje a potom sa rozplakalo."

Trojka so sestrou

"Niekto sa ma raz spýtal, či ma môže zviazať, zobrať zmrzlinu, dať mi ju do vagíny a zlízať ju. Nedovolila som to. Nechutné. Jeden chlap mi zase stále hovoril, ako veľmi mu pripomínam sestru. Raz sa ma dokonca spýtal, či by som si s ním a jeho sestrou nedala trojku."

"Bola som na rande s mužom z Tinderu a nakoniec sme skončili uňho doma. Uprostred sexu sa na mňa pozrel a povedal: ‚Takže, čo vlastne hľadáš? Môžeš mi sľúbiť, že sa ešte uvidíme?‘ V ten moment som už čakala orgazmus, ale tá jeho otázka to úplne pokazila. Odišla som od neho a ignorovala ho niekoľko týždňov. Nakoniec som mu napísala správu, že bol jednoducho príliš prudký. Ešte predtým mi poslal pätnásť správ, kam som odišla."