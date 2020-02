Vrásky v tvári odrážajú náš zdravotný stav: Ak máte TIETO, mali by ste si dať obzvlášť pozor

RÍM - Pozrite sa na seba do zrkadla a prehovorte si o tom s lekárom. Veľa hlbokých vrások na čele môže totiž súvisieť s vyšším rizikom vzniku kardiovaskulárnych chorôb. Známky času, ale tiež známky zdravia srdca sú vidieť na tvári, píše taliansky denník La Repubblica.

V dobe botoxu a estetických zásahov sa zdá byť takmer smiešna myšlienka že sa vrásky na čele a ich hĺbka môžu stať signálom svedčiacim o tom, ako je na tom naše zdravie. Podľa výskumu, predstaveného na nedávnom kongrese Európskej spoločnosti pre kardiológiu v bavorskom Mníchove, ale pravdepodobne existuje úzka súvislosť medzi touto známkou plynúceho času a zdravotným stavom srdca.

Zdroj: Getty Images

Štúdiu realizoval tím Yolandy Esquirolovej z Univerzity Paula Sabatiera vo francúzskom Toulouse. Vedci sledovali 3221 zdravých dobrovoľníkov, ktorí mali v tom čase 32, 42, 52 a 62 rokov. Vrásky na čele boli definované u každej osoby zvlášť, a to ich počet ako aj hĺbka. Dostali bodové označenie podľa toho, ako boli hlboké a či boli vôbec prítomné. Číslom tri boli označené mnohopočetné a hlboké vrásky, nulou hladká koža. Všetci dobrovoľníci boli sledovaní dvadsať rokov. Za toto obdobie sedem percent z nich zomrelo. Tých, ktorí nemali vrásky, bolo z tohto počtu len 2,1 percenta, zatiaľ čo u ľudí s mnohými a hlbokými vráskami označenými číslom tri úmrtnosť dosahovala 15,2 percenta, a u tých s vráskami označenými prvým stupňom to bolo 6,6 percenta. Špecificky šlo o úmrtie na kardiovaskulárne ochorenia, a to nezávisle na tom, či boli tieto osoby staré, akého boli pohlavia, aká bola ich kultúrna úroveň, či fajčili, či mali vysoký krvný tlak, či mali cukrovku alebo narušený metabolizmus tukov.

Zdroj: gettyimages

Vrásky sú ale len jedným z mnohých aspektov tváre, ktoré môžu poskytnúť informácie o zdraví srdca. Pred nejakým časom štúdia Kodaňskej univerzity dokázala, že ten, kto má najmenej tri známky, ako je výrazná plešatosť, kúty, vrásky na ušných lalokoch a tuk uložený na očných viečkach, je vystavený o 39 percent vyššiemu riziku vzniku srdečnej choroby a o 57 percent vyššiemu riziku infarktu než tí, ktorí také znaky nemajú.

I ďalšie známky ukazujú, ako môže byť podrobná analýza tváre dôležitá v súvislosti so zdravím. A nejde len o jej farbu. Napríklad môžu byť zaznamenané známky súvisiace s rizikovými faktormi, ako je vysoký cholesterol (ukladanie tuku v okolí rohovky) alebo mimický výraz úzkosti, ktorý je typickou známkou stresu. Okrem toho môže pozorovanie tváre umožniť diagnostikovať v oku zhrubnutie štítnej žľazy či jej zníženú funkciu.