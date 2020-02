VIDEO Turisti sa prechádzali v parku: Začuli mrazivé vytie a potom zažili ešte väčší šok!

YouTube je plný videí, ktoré podľa slov ich autorov zachytávajú bigfoota, mýtického ľudoopa, ktorý sa údajne objavuje v lesoch Severnej Ameriky. Ďalšie takéto zábery sa objavili na kanáli "We Do It Outdoors" a je poriadne desivé. Zachytáva dvoch turistov, ako sa prechádzajú po štátnom parku v Ohiu, keď narazia na kôpku srsti a kostí. Domnievali sa, že je to roztrhaný jeleň, potom začuli čudné vytie, ktoré ich veľmi znepokojilo. Vyslali preto dron, aby neznáme zviera natočili na kameru.

Zdroj: Youtube/We Do It Outdoors

Keď si pozreli zábery, neverili vlastným očiam. Podľa ich slov totiž medzi stromami prechádzal bigfoot. "Pozri na to, nie je to človek, je strašne chlpatý," znie hlas na videu. V tej chvíli smeroval neznámy tvor hore kopcom a vzďaľoval sa od chlapíkov. Mnohí ľudia považujú video za falošné, vraj ide len o muža oblečeného v čiernom. Každý nech si urobí názor sám.