VIDEO Mladíkovi začala po stenách v byte stekať záhadná tekutina: Otrasný nález u suseda

V byte AJ McCradyho, ktorý zdieľa so spolubývajúcim Evinom Schultzom, začala nedávno po stenách stekať tmavá tekutina. Nedokázali to identifikovať, ale hrozne to zapáchalo. Okamžite zavolali správcovi domu, ktorý na miesto privolal policajtov. Nález v hornom byte potvrdil tie najhoršie predtuchy. "Náš sused zomrel v spánku. Bol tam asi týždeň, telo sa začalo rozkladať a tekutiny z neho pretiekli až k nám," napísal AJ.

Update: the tenant above me died, I repeat DIED 2 weeks ago and it. Was. His. blood!!!! pic.twitter.com/epnjKUZKME