Ľudia prehovorili o najtrápnejších zážitkoch z práce: UPS, ten posledný bolí doteraz!

LONDÝN - Užívatelia Twitteru sa zabávajú na trápnych situáciach, do ktorých sa dostali zamestnanci vďaka chybne poslaným mailom alebo správou na mobil. A podľa počtu prispievateľov možno vydedukovať, že ide o chyby, ktoré sa ľuďom stávajú pravidelne. Takže ak ste práve niekomu poslali nesprávny mail alebo pri odosielaní správy poplietli telefónne číslo, nie ste v tom ani zďaleka sami.

Tie najtrápnejšie situácie, ktoré si privodili zamestnanci svojou nepozornosťou pri písaní správ a mailov, zabávajú užívateľov sociálnej siete. Ak ste sa aj vy kvôli niečomu podobnému ocitli v rozpakoch, nerobte si z toho veľkú hlavu. Je vás takých naozaj mnoho. Na Twitteri sa objavila skúsenosť muža, ktorý upozornil odosielateľa jedného mailu, že mu v mene poplietol písmená a nevolá sa "Mautice", ale "Maurice". Veľmi sa potom hanbil, keď mu odpovedali, aby si skontroloval prvý mail, ktorý im posielal. "Poplietol som svoje vlastné meno a úplne zbytočne som z toho obviňoval iných," vysvetlil užívateľ. Ďalšia žena zasa píše o kolegyni, ktorá plánovala odoslať kamarátkam veľmi osobný mail. Nanešťastie ho však poslala dvom tisíckam zamestnancov firmy, v ktorej pracuje, takže vzápätí musela poslať hromadné ospravedlnenie. Zo situácie sa vraj červená aj s odstupom času.

Zdroj: Getty Images

Rovnako sa ozval mladík, ktorý síce chcel všetkých pozvať na školenie, ale vynechaním písmen prišla adresátom pozvánka do zadnej časti tela. U ďalších zas zlyhali pokusy pri formulovaní odkazov a správ v cudzom jazyku, čo vyvolalo u príjemcov zdesenie a pobavenie zároveň. Je to aj prípad muža, ktorý namiesto zdvorilej rozlúčky so svojou francúzskou šéfkou omylom utrúsil poznámku o svojom pohlavnom orgáne. Skomolené písmenko pre zmenu v ďalšej firme spôsobilo, že všetci dostali oznam o dámskej spodnej bielizni.

Zdroj: Thinkcstock.com

Iný muž sa chcel zahrabať pod zem po sérii emailov, v ktorých riešil prílohu, ktorú nikdy neodoslal. Stále bol však na tom lepšie ako chlapík, ktorý sa počas komunikácie so šéfkou zmenou písmena nechcene zmienil o ženských genitáliach alebo žena, ktorá šéfovi oznamovala, že si berie platené voľno a pritom mu napísala, že si berie hrniec. Jedna užívateľka nechtiac zmenou písmena označila všetkých adresátov za retardovaných a doteraz sa za to veľmi hanbí.