Sestra (82) zosnulého umelca navštívila jeho vilu: Keď vstúpila dnu, zažila najväčší šok v živote

Ron Gittins sa už ako dieťa prejavoval ako kreatívny excentrický chlapec. Oblečený v starej vojenskej uniforme navštevoval miestnu poštu alebo precvičoval Shakespearea na toalete rodičovského domu. Raz vydal dokonca aj vlastné noviny a televízne správy, aby zdokumentoval scény starovekého Ríma, ktorými si skrášlil strop vlastnej izby. Keď však osemdesiatnička Pat vstúpila po bratovej náhlej smrti do jeho domu, zostala šokovaná. Dvor vily s viktoriánskymi terasami bol totiž kompletne zaprataný bordelom a o nič lepšie to nevyzeralo ani vo vnútri. Všade bola špina, priestoru dominujú steny, stropy a podlahy zdobené maľbami, egyptskými hieroglyfmi a portrétmi historických vodcov. V jednej z miestností sa vyníma trojmetrový krb v tvare levej hlavy a ďalší v tvare hlavy býka.

Zdroj: YouTube/Liverpool Echo

"Keď sme prvýkrát vstúpili do domu po bratovej smrti, zažila som najväčší šok svojho života. Z jeho umenia sa mi nepáčilo všetko, ale tie krby sú výnimočné," uviedla umelcova sestra. Chlapec so sopránom, ktorý neskôr vynikajúco imitoval Buddy Hollyho, prejavoval umelecké sklony už od útleho veku. Mal výnimočný rečnícky talent a dokázal citovať scény zo Shakespeara spôsobom, ktorý by podľa Pat priviedol Richarda Burtona a Laurenca Oliviera na mizinu. Ako chlapec bol Ron hyperaktívny a veľmi kreatívny. Z plastelíny vyrábal malých vojakov zo všetkých možných plukov a krajín. V škole mal problémy, ale iba preto, lebo sa nudil. Sestra si spomína aj na jeho excentrické správanie, keď dorazil na oslavu jej osemdesiatky oblečený v hrubom kabáte, s gumákmi na nohách a parochňou a klobúkom na hlave. Miestni obyvatelia si Gittinsa pamätajú aj ako muža, ktorý oblečený v ručne zhotovenej uniforme tlačil staromódny kočík naplnený vreckami z cementu na stavbu svojich obrovských krbov. Niekedy zas bral na prechádzku model papierovej egyptskej kráľovnej Kleopatry v životnej veľkosti.

Pat a Ron zostali v kontakte až do jeho smrti, aj keď bol ich vzťah niekedy napätý. Sestra si myslí, že to bolo čiastočne ovplyvnené bratovými nenaplnenými politickými ambíciami. "Nepáčilo sa mu, keď sa ženy plietli do politiky. Paradoxne bol ale veľkým fanúšikom Margaret Thatcherovej," hovorí Pat. "Mrzí ma, že zomrel sám. Vedeli sme, že jeho stav sa zhoršil, ale odmietal ísť do nemocnice. Vždy žil podľa vlastných pravidiel a tak to bolo až do konca jeho života," dodala.

Zdroj: YouTube/Liverpool Echo

O byt svojského umelca, ktorý odmietal akékoľvek rekonštrukcie a málokedy prijímal návštevy, sa bude teraz starať sestrina dcéra Jan Williamsová. Je to tiež umelkyňa a z vecí po strýkovi chcú spolu s partnerom zachovať čo najviac, aby mal dom kultúrny prínos pre celú komunitu. Vďaka ich spolupráci s The Caravan Gallery založili fond "Saving Ron's Place" na ochranu dedičstva prezentovaného ako Outsider Art. Ich zámerom je aj obnoviť bývalý vchod kedysi lemovaný egyptskými sochami, ktoré museli byť z bezpečnostných dôvodov odstránené.