FOTO Tento bežný zvyk v aute nikdy nerobte! Inak môžete skončiť so strašnými zraneniami

Na fotke sú zachytené stehenné kosti ženy, z ktorých jedna sa po autonehode úplne vykĺbila a druhá praskla. Snímku zverejnil na Twitteri seržant Ian Price, ktorý týmto spôsobom varuje ostatných, aby s vykladaním nôh na palubnú dosku okamžite prestali. "Tu je röntgenová snímka zranenia, ktoré po nehode utrpela spolujazdkyňa vykladajúca si nohy na palubnú dosku. Ak uvidíte, že to robí aj váš spolujazdec, ukážte mu tento záber," napísal.

Here is an X-ray of horrific injuries sustained to the front seat passenger who had their feet on the dashboard at the time of a collision. If you see your passenger doing it stop driving and show them this. pic.twitter.com/f3XCT8ePvi