Rodinka sa šla prejsť, vyliezla na kopec: Mame sa tam podarilo spraviť nenormálne jedinečnú FOTO

Počas rodinnej túry si Charlene-Louise Johnstonová všimla, že na kopci Cleeve Hill v grófstve Gloucestershire kľačí neznámy muž a žiada svoju milovanú o ruku. Romantický okamih sa jej podarilo rýchlo zachytiť na mobil a pokračovala ďalej. Neskôr sa ale rozhodla, že párik by rada vypátrala. "Nechcela som ich rušiť. Moji blízki ma ale potom nahovorili, aby som zverejnila fotku na Facebooku. Bol to dobrý nápad, veď ten záber by mohol oboch iba potešiť," hovorí Charlene.

Zdroj: Facebook/Charlene-louise Johnstone

Snímku ešte v ten deň zdieľali tisíce užívateľov, vďaka čomu už v pondelok prinieslo pátranie svoje ovocie. Johnstonovej sa totiž ozvala dvojica z fotografie, aby jej poďakovala za jedinečný záber. Zároveň ju poprosili, aby ich mená zachovala v anonymite.

Zasnúbená dvojica Zdroj: Facebook/Charlene-louise Johnstone

"Chcem im obom zablahoželať. Chcú zostať anonymní, ale nevadí im, že je tá fotka zdieľaná. Tešili sa z nej a ja milujem šťastné konce," dodala na záver Angličanka.