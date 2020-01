Duchovný vodca (27) sa oženil, no s manželkou nemal nikdy sex: Hrozivý dôvod prečo!

Ugandský imám sa dozvedel hrozivú pravdu o svojej neveste. V skutočnosti išlo o muža, ktorý sa prezliekol za ženu a zosobášil sa s ním. Dôvodom mal byť majetok bohatého Uganďana. Imám priznal, že svoju "manželku" nikdy nevidel nahú. To, že išlo o muža, sa dozvedel od polície.

Dvadsaťsedemročný Sheikh Mohammed Mutumba zistil pravdu o svojej neveste až dva týždne po svadbe, ktorá sa konala v decembri. Imám si v skutočnosti zobral chlapa, ktorý sa prezliekal za ženu, aby ho mohol okradnúť. Duchovný vodca zistil pravdu od polície, ktorá mladíka zadržala kvôli krádeži televízora u susedov. Policajtka ho prehmatala ako ženu, no vtom zistila, že ide o muža.

Šokovanému Mohammedovi počas vyšetrovania pozastavili funkciu duchovného v mešite Kyjpisi Masjida Noora, lebo si mysleli, že si vzal ženu úmyselne. Ten to ale popiera a tvrdí, že svoju "manželku" nevidel nahú ani raz, pretože s ňou intímne nežil. Údajne hovorila, že má menštruáciu. Sheikh veril, že sa zosobášil so ženou zvanou Swabullah Nabukeera. Oklamaný ostal nielen on, ale aj jeho kamaráti a kolegovia. Muž údajne nosil hidžáb, cez ktorý sa nedalo rozoznať, že nejde o ženu.

Zdroj: Getty Images

"Mal sladký tichý hlas a kráčal ako žena," spomína si Amisi Kibunga, ktorý tiež pracuje v mešite. Mohammed sa mu údajne sťažoval, že jeho nevesta sa pred ním nechcela vyzliecť ani vtedy, keď sa ukladali do postele. Urobila tak až po tom, ako manžel zaspal. Podozrivý sa priznal polícii, že v skutočnosti sa volá Richard Tumushabe. Manželstvo Richarda a Sheikha bolo okamžite anulované. "Je to potrebné pre zachovanie integrity našej viery," vysvetlil vedúci mešity, šejk Isa Busuulwa.