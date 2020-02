Chodíte chorí do práce? Expert radí, v tomto momente by ste už mali ostať doma

MENLO PARK - Vzhľadom na pracovné vyťaženie a tlak zo strany zamestnávateľov chodí do práce čím ďalej, tým viac chorých ľudí, ktorí by mali so svojou diagnózou ležať namiesto toho doma v posteli. Odborník však o takomto prístupe hovorí ako o časovanej bombe, ktorou v najmä v chrípkovom období ohrozujete nielen seba, ale aj svoje okolie.

Nový prieskum americkej poradenskej spoločnosti Robert Half nedávno potvrdil, že až 90 percent zamestnancov chodí do práce aj vtedy, keď sú chorí. Niektoré zdravotné problémy sú síce zanedbateľné a dajú sa "rozchodiť", tými vážnejšími však neohrozujete iba seba, ale aj svojich kolegov. Podľa odborníka z online lekárne Treated.com Daniela Atkinsona sa nemusíte obávať každého zakašľania či chraptenia, pretože môže ísť o alergiu. Ak ale máte zvýšenú teplotu, bude lepšie, ak zostanete doma. "Ak sa u vás objavia príznaky chrípky, držte sa najmenej dva dni mimo pracoviska, pretože nakazíte aj ostatných, čo nakoniec povedie k zvýšenej absencii," radí Atkinson.

Lekár upozorňuje, že pri chrípke pacienti rozširujú nákazu hneď od prvého dňa, čiže odvtedy, ako zaznamenajú prvé symptómy ochorenia. Takto infekční môžu byť celý týždeň. Pri prechladnutí ste však nákazliví oveľa skôr, ako niečo zaregistrujete. Nebezpeční pre svoje okolie ste potom ešte dva týždne napriek tomu, že príznaky sú v tomto prípade oveľa menej závažné, ako pri chrípke. Pri pozorovaní akýchkoľvek príznakov by ste mali ešte viac dba na hygienu. Expert odporúča časté a najmä dôkladné umývanie rúk a okrem toho by ste sa nemali dotýkať očí, nosa a úst, ak ste predtým chytali nejaké predmety z pracoviska. Po zakašľaní alebo kýchnutí do rúk by ste si ich mali okamžite umyť.

Zdroj: Getty Images

Chrípka však nie je jediný dôvod, prečo by ste nemali chodiť do kolektívu. "Ak zvraciate, prípadne máte hnačku, vyžiadajte si voľno," uviedol Atkinson. Tieto príznaky síce môžu súvisieť iba s konzumáciou nevhodného jedla, prípadne s tehotenstvom, lenže môže ísť aj o nákazlivú infekciu. Bez ohľadu na príčinu preto radšej zostaňte doma. Tí, ktorí pracujú s potravinami, sa musia mimo práce zdržiavať 48 hodín po vymiznutí príznakov. A keď už vypnete a zostanete v posteli, pite veľa tekutín. Pamätajte si, že práca je síce dôležitá a živí vás, ale nič nie je dôležitejšie ako vaše zdravie a zdravie vašich spolupracovníkov.