Muž sa ráno zobudil na divný pocit: Keď otvoril oči, takmer zošalel od strachu

Niektoré rána bývajú horšie, iné lepšie. Tento Američan zažil jedno z najhorších, aké si vie väčšina z nás predstaviť. Počas Vianoc sa totiž zobudil na to, ako mu neznámy muž, ktorý sa vlámal do jeho domu, cmúľa prsty na nohách. Okrem toho mu siahal aj do rozkroku a vyhrážal sa mu zbraňou.

Zdroj: Getty Images

Majiteľovi domu sa napokon podarilo lupiča z domu vyhodiť. Votrelec pri tom rozbil okno a zničil z pomsty aj čelné sklo mužovho auta. Polícia zabezpečila DNA stopy z prstov páchateľa a vyhlásila po ňom pátranie. Obeť podľa vlastných slov utrpela traumu na celý život.