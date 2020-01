Vedci skúmali zápisky Krištofa Kolumbusa: Roky sme si mysleli, že je to nezmysel, a pritom mal pravdu!

Putovanie Krištofa Kolumbusa po novom kontinente bolo podľa jeho zápiskov poznačené kanibalizmom. Zmieňoval sa o ňom po prvom vylodení na bahamskom ostrove Guanahani, keď opisoval ľudí s "ranami na telách". Uvádza, že išlo o "ľudí z iných blízkych ostrovov, ktorí prišli a pokúsili sa uniesť ich". Historici v minulosti tieto vyjadrenia spochybňovali a považovali ich za snahu Španielov vytvoriť o pôvodných obyvateľoch Ameriky v Európe čo najhorší obraz. A keďže sa o nich hovorilo ako o krvilačných divochoch pojedajúcich ľudské mäso, ktorí navyše odmietajú kresťanstvo, kráľovský dvor dal svojim poddaným povolenie bezdôvodne ich zotročovať a zabíjať.

Zdroj: Getty Images

Vedci zo Štátnej univerzity v Severnej Karolíne a Floridskej univerzity sa vo svojej štúdii snažili zistiť, či mohli nejaké bojujúce skupiny opisované talianskym moreplavcom v skutočnosti napádať Bahamy. Skúmali aj to, ktorá skupina pôvodných Indiánov z kmeňa Lucaya sa najviac zhodovala s analýzou morfologických vlastností viac ako stovky lebiek, ktoré pochádzajú z obdobia od roku 800 do roku 1542. Výskumníci určili trojrozmerné orientačné body tváre, ako napríklad veľkosť očného otvoru alebo dĺžka nosa, a tieto faktory porovnali s lebkami obyvateľov Kuby z predkolumbovského obdobia a z Hispanioly, ktorá sa nachádzala na území dnešného Haiti a Dominikánskej republiky. Mimochodom, práve s členmi kmeňa Lucaya, čiže pôvodnými obyvateľmi Bahám, sa Kolumbus prvýkrát stretol v roku 1492.

Zdroj: Getty Images

"Je to ako softvér na rozpoznávanie tváre. Po vykonaní digitálnych meraní vznikne 3D obraz tváre a porovnaním bodov je možné rozlíšiť jej typ," uviedol autor štúdie William Keegan. Takto výskum dokázal, že kanibali z kmeňa Karibov skutočne napádali Jamajku, Hispaniolu a Bahamy, čím sa potvrdila teória, ktorá bola posledných päť desaťročí považovaná za nezmysel. "Strávil som celé roky tým, že som chcel dokázať, že sa Kolumbus mýlil, a pritom mal pravdu. Budeme musieť preveriť všetko, o čom sme si mysleli, že je jednoznačné," vyhlásil Keegan. Najstarší usadlíci v Karibiku prišli z Yucatanu. O prvých obyvateľoch Bahám a Hispanioly bolo zasa doteraz známe, že boli z Kuby. To však nie je pravda; títo ľudia majú svoj pôvod v severozápadnej oblasti Amazonu. A hoci mohol tento kmeň prejavovať sklony ku kanibalizmu, nijaký dostupný zdroj to zatiaľ oficiálne nepotvrdil. "Možno tam bol nejaký kanibalizmus. Ak potrebujete vystrašiť svojich nepriateľov, je to naozaj dobrý spôsob, ako to urobiť," dodal Keegan.