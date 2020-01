Nevesta kráčala k oltáru, ale ten DETAIL na jej vlečke! Ľudia ostali totálne pobúrení

NASHVILLE - Nevesta, ktorá sa so svadobnou fotkou pochválila na Reddite, skončila ostro kritizovaná. Kráča uličkou až k oltáru, oblečená v šatách s dlhou vlečkou, na ktorej leží jej malé dieťatko. Mnohí dúfajú, že dieťa nie je skutočné, inak by to považovali za naozajstné týranie. Žena ich ale sklamala.

Užívateľ Redditu pod prezývkou whatever9 zdieľal fotku, ktorá sa prvýkrát na internete objavila ešte v roku 2014. Je na nej zachytená nevesta z amerického štátu Tennessee, ktorá počas obradu na vlečke šiat ťahá svoje novonarodené dieťa uličkou. Ľudia sú zo záberu pobúrení a nevestu poriadne skritizovali.

"Pane Bože, povedzte mi, že to nie je skutočné dieťa. A ak je, tak čo to, sakra? Nikto nebeží k neveste, aby zachránil to dieťa?" znie jeden z komentárov. Ďalší sarkasticky dodal, že síce nie je odborník, ale je si istý v tom, že deti v takomto veku by sa nemali vláčiť po podlahe.

Nevesta sa svoj čin snažila obhájiť. Kritikom odkázala, že bola "chránená Kristom". "Robíme, čo chceme a kedy chceme. Pokiaľ stojí Kristus na našej strane, nič zlé sa nemôže stať," vyhlásila s tým, že jej bábätko, ktoré malo v tom čase iba jeden mesiac, bolo na šatách dobre uistené.