VIDEO Tínedžerka dokázala odomknúť mobil bez použitia rúk: Jej priateľa to totálne znechutilo

SAVANNAH - Devätnásťročná Jessica Bernierová ohromila internet novou technikou odomykania telefónu. V reštaurácii predviedla, ako dokáže naťukať bezpečnostný mobilný kód svojimi vlastnými slinami. Bez použitia rúk sa jej dokonca podarilo prihlásiť do Snapchatu. Jej priateľ zostal bez slov.

Minulý týždeň sa Jessica poriadne predviedla v reštaurácii v meste Savannah v štáte Georgia. Pred svojimi kamarátmi odhalila tajný trik, pomocou ktorého dokáže odomknúť mobil bez použitia rúk. Postačili jej na to vlastné sliny. Mladík Ryan Tito zo skrytého talentu svojej priateľky príliš nadšený nebol. "Chodíme spolu už rok a pol. Toto bolo naposledy, čo som to dievča vytiahol von do spoločnosti," vyhlásil. Či je Bernierovej schopnosť ohromujúca alebo nechutná, musí už každý posúdiť sám.

Mnohým ľuďom na internete pripomenula herca vo filme Ant-Man, ktorý tiež odhalil svoj skrytý talent v YouTube šou Hot Ones. Od hostiteľa šou Seana Evansa si požičal mobil a pomocou vlastných prstov vyfotografoval dokonalú ilúziu nahého muža stojaceho pred Evansom. "Po chvíli sa naučíte nové veci. Zistil som, že keď dám malíček do správneho uhlu, vyzerá to ako semenníky," pochválil sa herec Paul Rudd.