Vegánka sa stala terčom posmechu: FOTO Aha, ako ju priateľ požiadal o ruku!

LONDÝN - Vegánka sa stala terčom posmechu po tom, čo ju partner požiadal o ruku avokádom. Do jadra avokáda totiž vyrezal ryhu, do ktorej vložil snubný prsteň. Ľudia na internete mužov čin označujú ako typicky "mileniálny" a jeho spôsob žiadosti o ruku je údajne "nešťastný".

Znepokojený používateľ Facebooku uverejnil do jednej zo skupín fotku zo zásnub, ktorú nemenovaná žena publikovala na Instagrame. Minulý rok ju priateľ požiadal o ruku nezvyčajným spôsobom. Do jadra avokáda vyrezal malú ryhu a vložil do nej snubný prsteň.

„Minulý rok v tento deň ma môj najlepší priateľ požiadal, aby som bola navždy jeho životnou partnerkou. A urobil to avokádom. Na farmárskom trhu! S prsteňom, ktorý bol v jeho rodine už 75 rokov,“ uviedla žena k fotke na Instagrame.

Zdroj: FB/That's it, I'm ring shaming.

Dodala, že snúbenec ju pozná veľmi dobre, pretože miluje avokádo a naviac je vegánka. Zatiaľ čo niektorí toto geto oceňujú, iní ho považujú za typickú „mileniálnu záležitosť“. „Je to celkom nešťastný spôsob, ale páči sa mi ten prsteň,“ znie jeden z kritických komentárov.

Ďalší zase spytovali logistiku zásnub a nešlo im do hlavy, ako sa budúcemu ženíchovi podarilo udržať avokádo tak dlho zelené. „Mal so sebou tú polku avokáda? Odložil si ho na stôl jedného z predávajúcich? Urobil ryhu do nového avokáda a vložil do nej prsteň, aby na fotke vyzeralo dobre?“ pýta sa neznáma osoba.