FOTO Obézny mladík bol zo seba zhrozený, jeho telo bolo plné tuku: Teraz vyzerá ako boh!

Sean, ktorý ešte pred pár rokmi vážil viac ako 140 kíl, sa vďaka obrovskému odhodlaniu a vytrvalosti prepracoval až na súťaž World Beauty Fitness & Fashion (WBFF). Pred dvomi rokmi pritom ani zďaleka nevyzeral na to, že sa jej raz bude môcť zúčastniť. Mal desiatky kíl navyše a jeho telo bolo plné tukových zásob. So svojím nezdravým životným štýlom sa ale rozhodol zakročiť. A ako to dokázal? Vo svojom videu, ktorým inšpiruje užívateľov YouTube, uvádza, že najskôr radikálne zmenil stravu a zaradil do svojho jedálneho lístka kuracie mäso, zeleninu, proteínové nápoje, vaječné bielky a ovsené vločky. Začal tiež s kardio tréningami a posilňovaním. Takto sa mu podarilo za rok zhodiť 40 kg.

Zdroj: Facebook/Sean Botha

Š číslom, ktoré Bothaovi ukazovala váha, sa však neuspojil a v začatom boji pokračoval aj naďalej. Rozhodol sa, že sa dostane na súťaž WBFF a zmeria si výsledky svojej driny so súťažiacimi, ktorí tiež úspešne zvládli premenu svojho tela. Vlani obsadil vo svojej kategórii prvé miesto. Nie je preto prekvapením, že užívatelia sociálnej siete sú z neho nadšení a vyšportovaného muža zasypávajú pochvalami a uznaním.

"Ak už toto nie je motivujúce, tak potom neviem, čo je," napísal jeden z nich o mladíkovi, ktorý dovedna schudol 70 kg. "Ďakujem. Je to veľmi motivujúce a mal by som sa zamyslieť nad tým, že by som mal začať opäť niečo so sebou robiť," znie ďalší komentár. Sean už ponúka stravovacie programy a poradenstvo iným ľuďom, ktorí chcú schudnúť. Úspešne tak pomáha tým, ktorí sú v tej istej situácii, ako bol on pred dvomi rokmi.