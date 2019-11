FOTO Toto šteniatko s chvostíkom na hlave si zamilovali ľudia z celého sveta

Zdroj: Facebook/Mac the pitbull

GIRARDEAU - Keď našli členovia organizácie Mac´s Mission v americkom štáte Missouri opustené zranené šteniatko, upútal ich neobvyklý výrastok na jeho hlave. Možno práve vďaka tomu si okamžite získal srdcia mnohých, a nielen ich, milovníkov zvierat, takže ak by ste mali o neho záujem, museli by ste sa zapísať do poradovníka.