Dcéra sexovala s priateľom v matkinej posteli: Chvíľka vášne ich vyjde poriadne draho

SYDNEY - Vytočená matka z Austrálie žiadala od svojej dcéry, aby jej zaplatila 2099 dolárov (1290 eur) za posteľ, ktorú zlomila v čase, keď na nej sexovala so svojím priateľom. Tá oponuje, že svoj podiel na tom má aj jej mama, ktorá tiež nie je žiadne neviniatko a posteľ si s ňou už čo-to zažila.

V novej austrálskej televíznej šou s názvom Trial by Kyle matka Nicole vysvetlila, ako po návrate domov z dovolenky zistila, že jej posteľ je zlomená a nedá sa na nej spať. "Išlli sme s priateľom na týždeň preč, tak som poprosila dcéru Rhiannon, aby nám strážila dom. Povedal som jej, že môže spať v hosťovskej izbe, kde je pekná veľká posteľ. Keď sme sa ale vrátili, v dome bol strašný bordel a posteľ v mojej spálni navyše zlomená," opisuje udalosti.

Zdroj: YouTube/24h News

Rhiannon sa ani nesnažila nič zapierať a hneď sa priznala, že sa na maminej posteli milovala so svojím partnerom. Vraj tak došlo v dôsledku "veľmi intenzívnej vášnivej chvíľky". Keď sa jej televízny sudca spýtal, prečo nešli do postele v hosťovskej spálni, odvetila, že v matkinej posteli sa premlelo už viacero ľudí, tak prečo by tam nemohla spať aj ona.

Zdroj: YouTube/24h News

Nicole chce teraz od dcéry, aby jej preplatila škodu a dala jej viac ako 2000 dolárov. Tá vraj ale toľko peňazí nemá. Kyle preto, berúc do úvahy aj fakt, že Nicole sa o deväť týždňov vydáva, rozhodol v jej prospech. "Rhiannon, si plne zodpovedná za to, čo sa s posteľou stalo. Budeš jej musieť preto zaplatiť škodu, aby jej mohla posteľ v manželstve slúžiť na to, na čo má," vyhlásil. Rhiannon sa s týmto rozsudkom nevedela zmieriť a ešte dlho po jeho vynesení protestovala. "Moja matka tiež prispela k tomu, že sa posteľ zlomila. Stvárala tam také veci a zo spálne sa ozývali také zvuky, že je jasné, že tam poriadne vystrájala tiež," uzavrela.