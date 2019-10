Muži, ktorí pozeráte porno, pozor! TOTO nikdy so svojimi partnerkami nerobte

Pornografia sprevádza ľudstvo od nepamäti, i keď má veľa odporcov. Jej priaznivci by určite veľmi radi preniesli do svojho života aspoň niečo z pikantných scén predvádzaných v tomto druhu filmov. britská sexuálna odborníčka Tracey Coxová však tvrdí, že pornografia je fajn iba dovtedy, kým ju vnímame najmä ako zábavu a uvedomíme si, že sexuálne správanie pornohercov nie je prirodzené, bezpečné a reálne. Realitu od fikcie by sme mali oddeliť presne tak, ako pri iných typoch filmov, inak nám môže pornografia zruinovať sexuálny život. Porno totiž nemá slúžiť na sexuálnu výchovu, kde získate návod na nové vzrušujúce praktiky. Coxová (najmä mužom) vysvetlila, ako je to s najčastejšími pornoaktivitami, o ktorých si niektorí myslia, že sú pre ženy v reálnom živote potešením.

Bolestivý výprask

Praktiky BDSM charakteristické dominanciou a nadradením jedného z partnerov sa stali populárne najmä vďaka filmu Päťdesiat odtieňov sivej, kedy stúpol predaj sexuálnych guľôčok, bičíkov a iných predmetov na predstieranie otroctva. Nežné potľapkanie na citlivé miesta môže tým správnym spôsobom ako rozvášniť partnerku, ale nečakaný výprask za účelom jej vzrušenia je niečo iné a určite si ním nezískate väčšiu priazeň.

Zdroj: Getty Images

Škrtenie

Držanie partnerkinho krku pri sexe jednou alebo oboma rukami už vyskúšalo veľa mužov. Väčšina zo žien však potvrdila, že to vôbec nebolo príjemné. "Chlapi si myslia, že keď to funguje v pornofilmoch, tak je to fajn aj v reálnom živote," hovorí Tracey, ktorej slová potvrdila aj jej osemnásťročná nevlastná dcéra. Odborníčka sa stretla aj s názorom mužov, ktorí sú presvedčení o tom, že ide o vzrušujúcu techniku, pretože ju videli práve v týchto filmoch. "Je to dosť nešťastné, že sa učia z pornografie. Jeden chlap sa ma dokonca spýtal, že kde inde má brať informácie, ak nie práve tam. Vôbec mu nenapadlo poradiť sa s odborníkom."

Bez predohry

V porne je žena okamžite vzrušená už pri pohľade na mužský penis. V skutočnosti však ženy potrebujú čas na to, aby sa vzrušili a aby ich vagína bola schopná sexuálne fungovať. Vynechaním predohry a náhlym násilným prienikom penisu do vagíny sa sex stáva bolestivým. Predohra nie je luxus a je potrebná. Je totiž zriedkavé, aby sa žena okamžite rozpálila po letmom bozku.

Zdroj: Getty Images

Fackovanie klitorisu

Ide o ďalšiu obľúbenú pornopraktiku, ktorú herci predvádzajú rukou, penisom, prstami alebo nejakou pomôckou. Klitoris je však plný nervových zakončení a je preto mimoriadne citlivý. Veľa žien považuje priamu stimuláciu klitorisu za bolestivú aj vtedy, keď je jemná a prirovnávajú ju k úderu do otvorenej rany. Muži by mali k nemu pristupovať "mäkko, vlhko, pomaly a opakovane", ak chcú u partnerky uspieť.

Fackovanie tváre

A keď sme už pri fackovaní, spomenieme aj údery do tváre, ktoré sa nezriedka vyskytujú v pornofilmoch. Coxová však mužom radí, že ak chcú niečo také vyskúšať, mali by najskôr navštíviť ženské internetové portály. Väčšina žien tam totiž opisuje túto praktiku ako desivú, ktorá im spôsobila šok a odobrala slasť zo sexuálneho pôžitku, prípadne ich prinútila vymeniť partnera.

Strkanie penisu hlboko do hrdla

Prenikanie celého penisu hlboko do krku síce vyzerá vzrušujúco, ale nie je to nič pre nezohraných partnerov. Na toto je potrebné pripraviť sa. Sexuologička vôbec neodporúča urobiť to partnerke bez upozornenia, pretože muž môže veľmi ľahko uvidieť obsah jej žalúdka a vzrušujúci úmysel tak môže mať veľmi nepríjemný následok.

Zdroj: Getty Images

Análny sex bez prípravy

Análny otvor je určený na to, aby z neho niečo vychádzalo von a nie na to, aby do neho niečo prenikalo zvonku. Veľa párov si síce užíva análny sex, ale vždy je pri ňom potrebná príprava a vzájomná dôvera. Konečník je potrebné pripraviť na to, aby bol prienik do neho ľahký a nie bolestivý. A v súvislosti s touto praktikou je tu aj ďalšie riziko. Pornoherci bezprostredne po análnom sexe prenikajú do vagíny alebo praktizujú orálny sex. Baktérie z konečníka ale pre ústa ako aj pohlavné orgány ženy predstavujú veľké nebezpečenstvo. V záujme zachovania zdravia vašej partnerky na toto radšej zabudnite.

Ejakulácia do tváre partnerky

Pornoherečky vždy predstierajú, že milujú, keď im ejakulát steká po tvári. Muži by to ale mali urobiť svojej partnerke iba vtedy, ak s tým súhlasí a je na to pripravená. Niektoré ženy desí predstava, že im niečo podobné končí na pokožke alebo vo vlasoch.