VIDEO Telo matky (23) je znetvorené chrastami: Vážna choroba, TAKTO sa začala

STATESVILLE - Sabrina Speaksová zo Severnej Karolíny mala iba dvanásť rokov, keď jej lekári diagnostikovali kožnú chorobu. Obrovské fľaky teraz pokrývajú až deväťdesiat percent jej tela. Podľa odborníkov ide o jeden z najhorších prípadov, aké kedy videli. Mladá mamička sa podelila so svojím príbehom, aby ľudí informovala, aké je to žiť s takouto ťažkou formou psoriázy.

Iba 23-ročná mamička dvoch detí trpí vážnou formou psoriázy. Kožné problémy mala už ako dieťa. Všetko sa to začalo svrbivým miestom na zátylku, ktoré sa náhle zmenilo na chrastu. A neustále sa to zhoršovalo, počas dospievania jej preto chýbalo akékoľvek sebavedomie. Suché ložiská sa snažila na pokožke schovať pod vrstvy oblečenia. Z depresií ju zachránil až manžel Daniel a ich dve dcérky, Sophia a Madison.

Zdroj: Youtube/Barcroft TV

"Na 90 percentách svojej pokožky mám obrovské fľaky. Momentálne som na injekčnej liečbe. Podľa môjho lekára patrím k najhorším prípadom, s akými sa stretol. Najťažšie je to, akým spôsobom to ovplyvňuje môj život a ako ma to mení," zdôverila sa Sabrina. Problémom je aj to, že kvôli chorobe máva obrovské bolesti a nemôže si užívať bezstarostné chvíle so svojou rodinou.

Zdroj: Youtube/Barcroft TV

Zdroj: Youtube/Barcroft TV

Liečba psoriázy doposiaľ neexistuje, injekčná liečba, ktorú mladá Američanka podstupuje, má zmierniť bolesť a rozsah fľakov na koži. Psoriáza je autoimunitná porucha, ktorá imunitnému systému nedovolí pracovať správnym spôsobom. "Tiež sa mi veľmi rýchlo produkujú kožné bunky a mám psoriatickú artritídu. Hlavnými vedľajšími účinkami môjho stavu sú únava, bolesť, opuch, svrbenie, pálenie, depresia a úzkosť. Nemôžem dokonca ani pracovať," prezradila Speaksová. O svojej psoriáze sa nebojí rozprávať, práve naopak. Chce zvýšiť informovanosť o tomto ochorení, aby sa ľudia s podobným osudom nehanbili za svoj zdravotný stav.