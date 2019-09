Ach, tí muži: Matky zverejnili tie najabsurdnejšie veci, ktoré ich partneri povedali počas pôrodu

"Deväť hodín som mala naozaj intenzívne kontrakcie," prezradila 26-ročná Rosie. "Môj priateľ sa na mňa zrazu pozrel a povedal: ‚Nudím sa. Myslíš, že je v tejto nemocnici Netflix?‘ Zostala som ako obarená."

Tridsaťjedenročná Olivia zase so svojím manželom zažila veľmi zábavný okamih. "Počas sedemhodinového pôrodu som ho donútila, aby zostal so mnou. Hneď po narodení našej dcéry povedal: ‚Vďakabohu! Som taký hladný. Musím ísť niečo zjesť.‘ Odišiel do McDonaldu a vrátil sa o hodinu neskôr," dodala mladá žena.

Zdroj: Getty Images

Iných budúcich oteckov počas pôrodu ich dieťaťa trápili vážnejšie veci. "Počas poslednej fázy tlačenia som už nevládala a potrebovala som podporu. Môj partner vyzeral dosť šokovane a povedal: ‚Neexistuje spôsob, ako by sa to dieťa prepchalo von.‘ Vďaka za podporu, miláčik," zdôverila sa 35-ročná Kylie.

Pôrodná sála určite nie je tým najlepším miestom na vtipkovanie. "Asi dve hodiny po tom, ako mi začali kontrakcie, môj manžel povedal: Pamätáš sa, keď sme videli kravu, ktorá rodila? Dúfam, že to nebude vyzerať rovnako," uviedla 30-ročná Alex.

Zdroj: Getty Images ​

Manžel 27-ročnej Ashleigh mal zas pochybnosti o svojom otcovstve. "‘Nevyzerá vôbec ako ja. Si si istá, že je môj?‘ To boli prvé slová môjho manžela po pôrode, keď v rukách držal nášho druhého syna," prezradila Ashleigh. Evidentne žartoval, novopečenej mamičke však tento žartík po náročnom cisárskom reze neprišiel príliš vtipný.