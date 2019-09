Ohromujúci objav v atmosfére ďalekej planéty: Pomôže zodpovedať jednu z najväčších otázok vedy

Ilustračné foto

LONDÝN - Astronómovia prvýkrát objavili vodu v atmosfére planéty, ktorá sa nachádza v tzv. obývateľnej zóne vzdialenej hviezdy. Na planéte s označením K2-18b by sa tak mohol vyskytovať život. Teraz budú vedci skúmať, či sú na mieste plyny produkované živými organizmami. Pomocou vyspelých teleskopov by to bolo možné zistiť zhruba do desiatich rokov. S odvolaním na štúdiu publikovanú v časopise Nature Astronomy o tom informoval spravodajský web BBC.