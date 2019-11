Trápi vás jesenná depresia? Vieme, ako sa jej môžete zbaviť, je to veľmi ľahké!

Je menej svetla, teplota klesá a nároky na naše výkony sú stále vyššie. Jeseň so sebou prináša niektoré problémy s prispôsobením sa, ktoré sa prejavujú u každého inak. Jesenná melanchólia postihuje mnohých z nás. Nie je to však nič, čo by sa nedalo prekonať, napríklad pomocou kvalitného jedálnička. V tomto smere vedia pomôcť vitamíny skupiny B, vitamín C a E, ktoré pripravujú telo na prvý chlad a vyššiu vlhkosť. Prečo sú tieto vitamíny dôležité a v ktorých potravinách ich nájdeme?

Zdroj: Getty Images

Vitamíny skupiny B pomáhajú udržovať dobrú náladu. Jedlo a nálada spolu úzko súvisia a určité potraviny tento vzťah vedia vyvážiť, vysvetľuje lekár Michelangelo Giampietro, expert na výživu a športové lekárstvo pri Škole športu CONI Roma. Správne jedlá sú také, ktoré obsahujú mikronutrienty, ako vitamíny skupiny B, najmä B12, ktoré dodávajú energiu telu aj mysli.

Najviac týchto vitamínov obsahujú vajcia, syry, jogurty, mlieko a mozzarella. Pomáhajú aj jedlá bohaté na tryptofán - nositeľ serotonínu, horónu regulujúceho náladu. "Je prítomný vo väčšine proteínov, ktoré zjeme, a zlepšuje náladu, sústredenosť a pamäť," uvádza Giampietro. Tryptofán pôsobí pozitívne na stres, lebo za prítomnosti vitamínov skupiny B, sacharidov a železa zvyšuje produkciu serotonínu. Dobrým zdrojom energie, sacharidov a tryptofánu sú napríklad cestoviny.

"V jesennom jedálničku nesmú chýbať potraviny bohaté na vitamín C, ktorý zvyšuje odolnosť voči infekciám, uľahčuje vstrebávanie železa, prispieva ku tvorbe kolagénu a pôsobí ako antioxidant a prostriedok proti starnutiu," poznamenáva Loreto Nemi z rímskej Katolíckej univerzity. Najviac vitamínu C obsahuje kapusta, brokolica, papriky, špenát a citrusové plody.

Zdroj: Getty Images

Vitamín E patrí ku skupinám tých látok, ktoré sú rozpustné v tukoch. Zvyčajne sa hromadí v pečeni a nie je teda nutné jesť ho pravidelne. Telo ho totiž vypúšťa po malých dávkach, keď sa jeho potreba stane nevyhnutnou. Odporúčaná denná dávka je 36 mikrogramov. Je dôležitým bunkovým antioxidantom, bojuje proti voľným radikálom a proti starnutiu.

Prirodzeným zdrojom vitamínu E sú hlavne orechy, mandle a semienka. Sú bohaté na vlákninu, esenciálne mastné kyseliny s dlhým reťazcom a práve na vitamín E. Obsahujú minerály (horčík, draslík), okrem toho sú koncentrátom veľmi užitočných makro i mikronutrientov. Ideálne je zjesť denne päť až šesť orechov. Aj avokádo je bohaté na vitamín E a mononenasýtené tuky, aké má extra panenský olivový olej, a ktoré sú pre organizmus dôležité. Ideálnymi raňajkami je celozrnný chlieb s polovicou avokáda a semienkami slnečnice a sezamu.

Zdroj: thinkstockphotos.com

Znížiť jesennú melanchóliu pomôžu aj minerálne soli. Železo napríklad dodáva energiu, zatiaľ čo draslík je užitočný pre mozog a rovnováhu krvného tlaku. Horčík zas pomáhať čeliť obdobiam napätia. A kde ich nájdeme? "Sušené ovocie je bohaté na horčík a je vhodné ako desiata či olovrat na potlačenie hladu. Sladké zemiaky obsahujú veľa draslíka, ale taktiež stopy vápnika a sodíka, zinku a horčíka," dodáva Nemi.