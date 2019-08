Určite poznáte megahit Macarena, ale viete vôbec, o čom je text? Zostanete pohoršení

BRATISLAVA - Ak nepoznáte Macarenu od španielskeho dua Los del Rió, potom nežijete na planéte Zem. Táto notoricky známa pieseň hrá totiž na každej oslave či svadbe, no len málokto pozná jej text. Ten je pikantnejší, než by ste čakali. Venuje sa téme, ktorá v žiadnom prípade nie je vhodná pre detských poslucháčov.

Pokiaľ vaše dieťa nehovorí po španielsky, môžete ostať pokojní. Text známeho letného hitu z roku 1996 Macarena totiž pojednáva o mimoriadne sexistickej téme. "Dopraj svojmu telu radosť, Macarena, pretože tvoje telo je na to, aby rozdávalo radosť," znie prvá veta piesne.

Zdroj: Youtube/Beka Ananidze

Je evidentné, že "radosť" v tomto prípade nesymbolizuje zmrzlinu alebo niečo podobné. Pieseň je o žene, ktorá podvedie svojho priateľa s jeho dvomi kamarátmi po tom, ako ho odvedú do armády. V sexuálnom duchu sa nesie aj zvyšok Macareny. "Všetci ma chcú, no nemôžu ma mať, tak prichádzajú ku mne a tancujú pri mne, pohybujú sa so mnou, skandujú so mnou a ak budete dobrí, vezmem vás so sebou domov," pokračuje text. Naozaj nič pre detské nevinné uši.

Zdroj: Youtube/Beka Ananidze ​

Ľudia sa po rokoch vracajú k tomuto veľkému hitu, aby si zaspomínali na detstvo. Keď zistili, o čom sa v ňom vlastne spieva, zostali zhrození. "Práve som zistila, o čom Macarena vlastne je. Že to nie je žiadny nevinný popevok," napísala jedna užívateľka.