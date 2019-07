Juliana Antožyová

Zdroj: Juliana Antožyová

Advertoriál

Veľa ľudí si myslí, že na cestovanie potrebujú tisíce na účte. To však nie je pravda. Dôkazom je aj výzva, ktorú prijali od 365.bank cestovatelia a influenceri Patrik Paulínyi a Juliana Antožyová z Life is better in bikinis. Čo myslíte, podarí sa im naozaj zmestiť do tejto sumy a zažijú vďaka inteligentným sporeniam „veľa muziky za málo peňazí“?