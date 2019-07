Muž (†66) sa pri plávaní nakazil mäsožravou baktériou: Krutá smrť krátko po príznakoch na FOTO

DESTIN - Dave Bennett umrel po infikácii baktériami, ktoré sa do jeho tela dostali počas plávania v blízkosti floridskej pláže. Muž sa údajne prebudil s horúčkou a zimnicou, neskôr bol prevezený do nemocnice. Lekári na jeho chrbte spozorovali veľké tmavočervené škvrny. Jeho dcéra teraz varuje ľudí pred podobnou nákazou prostredníctvom sociálnej siete.

Cheryl Bennettová Wiygulová tvrdí, že jej 66-ročný otec sa po dni strávenom na pláži v meste Destin na Floride nakazil nebezpečnými baktériami. Na druhý deň sa zobudil so zimnicou a vysokou horúčkou. Okolo ôsmej večer ho zaviezli do nemocnice.

Keď mu lekári obliekali nemocničné šaty, všimli si, že na chrbte má opuchnuté tmavé škvrny. Daveov imunitný systém bol značne oslabený po prekonaní rakoviny. Testy neskôr ukázali, že pacient sa nakazil baktériou vibrio vulnificus. Tá spôsobuje nekrotizujúcu fascitídu, teda syndróm požierania kože baktériami. Dave tejto nákaze podľahol po menej ako dvoch dňoch od infikovania.

Zdroj: Facebook/Cheryl Bennett Wiygul

Cheryl sa preto obrátila na sociálnu sieť, aby varovala aj ostatných. "Môj otec nemal nijaké otvorené rany. Mal pár prakticky zahojených škrabancov na rukách a nohách, ale uistila som sa, že sú dobre obviazané," píše. Benettovi sa čierne škvrny na tele rýchlo rozširovali. Jeho ruky boli nimi každou hodinou viac a viac posiate a trpel obrovskými bolesťami. Niektoré sestričky povedali, že nič podobné ešte nevideli. Baktérie začali napádať mužove orgány a jeho krv bola príliš kyslá na to, aby zostal nažive.

Cheryl na základe tohto tragického incidentu verí, že ak by verejnosť poznala riziko plávania s otvorenou ranou alebo zníženou imunitou, podobné prípady by sa nestávali. O prípade svojho otca chce preto informovať čo najviac ľudí, aby nedopadli podobne ako on.