Panika na pláži v Poľsku: Rodičom zmizla dcérka (6), boli šokovaní, kde ju nakoniec našli

VARŠAVA - Šesťročné dievčatko zablúdilo na pláži pri meste Świnoujście na severozápade Poľska, a tak išlo, až došlo do blízkeho Nemecka, uviedol v stredu spravodajský server Onet. Poľskí rodičia medzitým nechali po nezvestnej dcére vyhlásiť pátranie, ktoré zostávalo hodiny márne - do chvíle, než sa do akcie zapojila aj nemecká polícia, ktorá dievča našla pri obci Heringsdorf.