Desivé FOTO ukazujú žraločiu krutosť: Po tomto do mora len tak nevstúpite

"Toto je tri a pol metrový žralok, ale pozrite sa na tú veľkosť uhryznutia, je to masívne. Predstavte si to množstvo energie, ktorú potrebujete na to, aby ste z takého veľkého žraloka urobili toto," hovorí v dokumente Mark Meekan z Austrálskeho inštitútu pre morské vody.

Meekan ďalej uviedol, že všetky žraloky sú kanibali. Verí, že fenomén požierania vlastného druhu je dôsledok zavedenia bezpečnostných opatrení na Gold Coast. Tie sa totiž snažia udržať žraloky čo najďalej od plavcov, pod vodou sú preto rozmiestnené siete a háčiky. Keď sa na ne jeden zo žralokov chytí, vysiela signály o tom, že je v núdzi. Iný, hladný žralok preto pripláva bližšie a žraloka chyteného v pasci zožerie.

V ďalšom dokumente vysielanom na National Geographic, ktorý spadá pod program Cannibal Sharks, experti vysvetlili, že kanibalizmus sa u žralokov prejavuje už v maternici. V nej sa vždy nachádza viac oplodnených vajíčok, pričom to najvyvinutejšie z nich začne požierať ostatné embryá. Expert na žraloky, Yannis Papastamatious, prezradil, že u žralokov je podobné správanie normálne. "Iba lovia, vďaka lovu získajú korisť a vďaka koristi potravu. Sú oveľa jednoduchšie než cicavce, ktoré majú omnoho zložitejšie dôvody na vzájomné zabíjanie."