FOTO Žena kúpila starý dom, v záhrade našla záhadný predmet

BRISBANE - Austrálčanka objavila po nasťahovaní sa do starého domu záhadný predmet. Fotografia keramickej gule vyvolala na Facebooku bohatú diskusiu, podľa viacerých užívateľov ide o symbol záhadnej kliatby. Do celej veci vniesla nakoniec svetlo bývalá majiteľka nehnuteľnosti.

Ako desivú a prekliatu opísala Kerri Moranová keramiku vykopanú v záhrade domu, do ktorého sa nedávno prisťahovala. Fotku zvláštne tvarovanej gule vzápätí zverejnila na sociálnej sieti. "Nedávno som kúpila starý dom a vykopala som tam tento poklad. Neviem, čo to je, ale moja dcéra to nenávidí a hovorí, že je to zlé," okomentovala žena svoje zábery.

Zdroj: Facebook/Weird Secondhand Finds That Just Need To Be Shared

Záhadne vyzerajúci predmet sa stal terčom komentárov a väčšina z nich ho spájala so zlým znamením a symbolom starej kliatby. Všetko nakoniec uviedla na pravú mieru bývalá majiteľka nehnuteľnosti. "Jej syn vyrábal keramiku na vysokej škole a občas niečo priniesol domov. Tento kúsok vraj nechala v záhrade, kde postupne upadal nielen do zabudnutia, ale aj do hliny," uviedla Moranová.