Rodina si po návrate z dovolenky prezrela FOTO: Pozrite na to vulgárne gesto opice!

CANBERRA - Rodina z Austrálie navštívila populárny Ubud Monkey Forest na Bali. Požiadali sprievodcu, aby ich odfotil, medzitým ale do záberu vošla zvedavá opica. Spočiatku netušili, že do objektívu ukázala vulgárne gesto, všimli si to až doma pri prezeraní fotografií. Opica sa tak postarala o mimoriadne vtipný zážitok.