Hrôzostrašný pád z útesu: Nathan (15) sa pošmykol, keď sa chcel lepšie prizrieť... to by ste nerobili!

Okamih strašného pádu.

Zdroj: 7 News/printscreen

PERTH – Tínedžerské frajerinky sa nevyplácajú. Presvedčil sa o tom aj Nathan Datson (15). Keby nemal šťastie a pohotového priateľa, neskončilo by sa to len s rozštiepenou lebkou, pomliaždenými pľúcami a viacerými zlomeninami. Skončil by najhoršie, ako sa len dá.