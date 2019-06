Vedci varujú pred obrovskou katastrofou, ktorá ľudstvu hrozí do sto rokov

Štúdia amerických vedcov naznačuje, že nie je správne hovoriť o zániku našej planéty ako o fakte, ktorý sa týka vzdialenej budúcnosti. Podľa nich je totiž náš koniec už celkom blízko a nastane v priebehu najbližších sto rokov. Už v takomto krátkom časovom horizonte by mala totiž Zem zasiahnuť silná slnečná erupcia, v dôsleku ktorej skolabujú technologické zariadenia a na našej planéte nastane chaos. "Naša štúdia naznačuje, že takéto slnečné explózie sú zriedkavé. Ale existuje možnosť, že by sa mohlo niečo takéto udiať už v priebehu nasledujúceho storočia," povedal vedúci tímu Yuta Notsu.

Zdroj: Getty Images

Podobné erupcie boli doteraz spájané najmä s hviezdami, tie slnečné patrili do kategórie neškodných, spôsobujú napríklad polárnu žiaru. Slnko bolo považované za viac-menej neaktívne teleso bez možnosti produkovania silných erupcií. Ale pri pohľade na aktivitu vzdialených hviezd výskum potvrdil, že naše Slnko je schopné produkovať obrovské energetické výboje. Dokázalo to pozorovanie cez Keplerov vesmírny teleskop. Všimli si, že slnečné erupcie sú tisíckrát silnejšie, ako sa predpokladalo. A ak na Slnku nastane erupcia podobná tým hviezdnym, naša planéta sa pravdepodobne ocitne na trase ničivého vysokoenergetického žiarenia. Takýto výbuch by zlikvidoval magnetické pole Zeme, poškodil elektronické zariadenia, spôsobil rozsiahle výpadky prúdu a vyradil z činnosti satelity na obežnej dráhe. "Keď bolo Slnko mladé, bolo veľmi aktívne, pretože sa otáčalo rýchlejšie a pravdepodobne generovalo silnejšie žiarenie. Explózie so silou, o ktorej hovoríme, chrlilo bežne. Ťažko posúdiť, či v súčasnosti spomalené a staršie Slnko bude schopné niečo podobné zopakovať, ale určitý predpoklad tu je," poznamenal Notsu.

Zdroj: SITA/AP

Vedci teda varujú pred možnosťou silných slnečných búrok. Niektoré poisťovacie spoločnosti ich dokonca majú zaradené do zoznamu prírodných pohrôm. Drobné slnečné erupcie už totiž spôsobili škody na majetku napríklad vo Švédsku a Kanade a iba v roku 2012 sa slnečná erupcia tesne vyhla zemeguli. Všetci sa vtedy obávali výpadku elektronických systémov a udalosť prirovnávali k roku 1859, kedy boli telegrafickí operátori zasiahnutí elektrickými šokmi. Mnohí však stále veria, že zánik planéty nebude mať taký rýchly nástup a prikláňajú sa skôr k teórii Stephena Hawkinga, ktorý kedysi povedal, že Zem sa stane ohnivou guľou do roku 2600 a ľudstvo zanikne.