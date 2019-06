Títo dvaja spolu naozaj chodia: Modelka (26) pre dospelých prehovorila o vzťahu s trpaslíkom (54)

NEW YORK - Mladá americká modelka pre dospelých Sarah Russiová tvrdí, že nie je žiadnou zlatokopkou. V súčasnosti totiž chodí s 54-ročným Masonom Reesom, ktorý je podľa mnohých ľudí už na prvý pohľad "mimo jej ligu", no má očividne iné prednosti. Podľa jeho slov v ich vzťahu ale nejde o peniaze.

Dvadsaťšesťročná Sarah sa kvôli svojmu vzťahu s oveľa starším mužom stala terčom kritiky. Mnohí nechápu, ako je možné, že modelka skončila s takto vyzerajúcim chlapom, ktorý je mimochodom bývalou detskou hereckou hviezdou. Pár, ktorý je spolu sedem mesiacov, prezradil, že peniaze v ich vzťahu nehrajú nijakú rolu, vraj sú spolu vďaka tomu, že si rozumejú a majú rovnaké záujmy.

Zdroj: Facebook/Mason Reese

Na čudné pohľady ostatných ľudí si už dávno zvykli. "Pravdou je, že sa necítim byť v jej lige. Keď sa pozerám na mladú modelku, absolútne nemyslím na to, že by so mnou chcela chodiť," uviedol Mason, ktorý údajne meria len 147 centimetrov. Keď oňho Sarah prvýkrát prejavila záujem, zostal zaskočený rovnako, ako jeho okolie. Atraktívna brunetka v minulosti pracovala v eskortnej službe. Dovtedy sa vraj rada nechala vydržiavať, ale keď spoznala Masona, rozhodla sa, že to už robiť nechce. "Vzťah s ním ma robí šťastnou," poznamenala.

Zdroj: Facebook/Sarah Russi

Zdroj: Facebook/Sarah Russi

Reese potvrdzuje, že priateľka si od neho nikdy nepýta peniaze. Sama mu kupuje pekné darčeky a trávi s ním čas. "Celý život som chodil so ženami v mojom veku alebo dokonca staršími. Tento vzťah je pre mňa novinkou," dodal Mason.