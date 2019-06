Kráska zverejnila nevinné FOTO so svojím priateľom: Trpko to oľutovala, ozvala sa sokyňa v láske

Selina zverejnila na Snapchate fotografiu, na ktorých sú zachytené jej nohy prepletené s nohami priateľa. Ak ale očakávala na tento záber len príjemné ohlasy, prerátala sa. Netrvalo dlho a na jej mobil začali chodiť pikantné správy od ženy, ktorá ju posielala do horúcich pekiel, pretože bola presvedčená o tom, že nohy na fotke patria jej priateľovi. V Seline tak videla sokyňu v láske.

instantly regretting putting a photo of mine and bradley’s legs on my snapchat story... pic.twitter.com/0W1vP4Ina0