Trestankyňa (26) otehotnela v prísne stráženom väzení: Nikto netuší, s kým mala sex

ROCKFORD - Vo väzení v americkom štáte Alabama riešia tehotenstvo väzenkyne, ktorá je už sedemnásť mesiacov za mrežami, kde si odpykáva trest za spoluúčasť na vražde. A kým mladá žena zaryto tvrdí, že si nepamätá na to, že by s niekým mala sex, jej právnik sa usiluje o to, aby bol nanovo otvorený jej prípad.

Škandál okolo tehotnej Latoni Danielovej vo väznici v Alexander City dáva poriadne zabrať vedeniu nápravného zariadenia. Dvadsaťšesťročná žena si tam odpykáva doživotie, pretože v roku 2017 robila ako šoférka komplica svojmu priateľovi, ktorý okradol a zavraždil 87-ročného starčeka. Danielová je v prísne stráženom zariadení, nemá povolené návštevy a s rodinou a priateľmi môže komunikovať iba prostredníctvom listov a telefonátov. V Alabame je navyše nezákonné, dokonca aj so súhlasom, aby mohol mať niekto sex s väzňom. Kuriózne je aj to, že väzenkyňa trvá na tom, že si nepamätá, že by mala s niekým pohlavný styk.

Zdroj: Facebook/LaToni Daniel PaiyKree

"Som si istý, že bola napadnutá a znásilnená. Nepamätá si, že by s niekým spala," povedal jej právny zástupca Mickey McDermott. "V minulosti upozorňovala na to, že bola znásilnená, ale nikto to neriešil. Často máva záchvaty a berie silné sedatíva a pravdepodobne bola zneužitá, keď bola pod ich vplyvom," dodal.

Budúca matka, ktorá koncom mája porodí chlapčeka, bola prevezená do väzenia v susednom kraji a obrátila sa na sudcu, aby nanovo otvoril jej prípad. Takto by existovala možnosť, že by sa mohla dostať von na kauciu. "Urobíme všetko pre to, aby sme dali dohromady potrebné peniaze," povedal brat odsúdenej Terrell Ransaw s tým, že dúfa, že Latoni si odpyká buď zvyšok trestu alebo aspoň jeho časť na slobode s monitorovacím náramkom. Na vyjadrenie sudcu sa ešte stále čaká.