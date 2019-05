Chcete vedieť, či vás partner podvádza? Sledujte tieto ZMENY v jeho správaní

LONDÝN - Jeden z najhorších pocitov vo vzťahu je ten, keď máte podozrenie, že vás partner podvádza. Podľa niektorých výskumov existuje istý rebríček zmien, ktoré môžete na partnerovi spozorovať, ak vám skutočne zahýba. Niektoré z varovných signálov vás prekvapia. Ak ich vykazuje aj vaša polovička, mali by ste spozornieť.

Podviedli ste už niekedy svojho partnera alebo podviedol on vás? Nevera vo vzťahu nie je bohužiaľ ničím nezvyčajným. Niekto podvedie, pretože vo vzťahu už nie je šťastný, iný na to nepotrebuje žiadny špeciálny dôvod a zahne partnerovi z čistej roztopaše. Niektorí ľudia vedia neveru vytušiť, no ak patríte k tým, ktorí tento šiesty zmysel nemajú, možno vám pomôže zoznam varovných signálov, ktoré vykazujú mnohí neverníci.

Zdroj: Getty Images

Začne pracovať dlho do večera

Drží si svoj telefón neustále pri sebe

Začne tráviť čas s priateľmi, ktorých ste nikdy predtým nestretli

Zmení si heslo na telefóne

Zmení štýl a spôsob obliekania

Začne používať nový parfum alebo vodu po holení

Chce mať s vami viac sexu

Zruší si účet na Facebooku

V spálni uprednostňuje nové praktiky a má iné požiadavky

Začne jesť potraviny, ktoré predtým nejedol

Kupuje nečakané darčeky