Ženu (40) znetvorila nebezpečná závislosť: Otrasné dôsledky na FOTO

Svojej láske k soláriám Kory prepadla po tom, ako jej okolie často vyčítalo jej bledú pokožku. Do solária chodila trikrát do týždňa, no iba zriedka sa natrela krémom na opaľovanie. Keď si nahmatala hrčku na nohe, spanikárila a zašla k dermatológovi. Ten zistil, že ide o spinocelulárny karcinóm, bežnú formu rakoviny kože. Američanka podstúpila operačný zákrok, počas ktorého hrčku odstránili a následne chodila na pravidelné kontroly.

O niekoľko rokov sa Feltzovej na perách objavila hrčka, no myslela si, že je to len vyrážka, ktorá skôr či neskôr zmizne. Snažila sa ju vytlačiť, no nevytiekla z nej žiadna tekutina. Dala si ju preto chirurgicky vyoperovať. Testy ukázali, že hrčka bola rakovinotvorná. Chirurgovia preto museli pacientke odstrániť z pier viac tkaniva, ako pôvodne plánovali. To spôsobilo zjazvenie a deformáciu pier. Korry podstúpila následne dve korekčné perácie, aby mohla jesť a hovoriť. "Zobudila som sa asi po piatich hodinách a polovica mojich pier bola preč," spomína Kory, ktorá pracuje ako realitná maklérka.

Dlho však bojovala s tým, že perami nevedela hýbať. Lekár je predpísal chemoterapeutický krém, ktorý mal zahubiť rakovinové bunky. Síce vysúšal jej pokožku, v dôsledku čoho mala veľké bolesti, no svoj účel napriek všetkému splnil. Feltzová sa teraz snaží upozorniť ostatných, aká dôležitá je ochrana pokožky. "Mám obrovskú jazvu, divne tvarovanú peru, problémy s rečou a v noci mávam nočné mory o tom, ako ležím na chirurgickom stole," hovorí smutne.

Kory si želá, aby mohla vrátiť čas a svoju chybu napraviť, lenže to nie je možné. Ľuďom odkazuje, aby brali rakovinu kože vážne, pretože je mimoriadne nebezpečná a často sa končí smrťou pacienta.