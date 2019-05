Zhoršil sa vám čuch? Môže to znamenať, že čoskoro zomriete

Výskum vedcov z Michiganskej štátnej univerzity v spolupráci s Národným inštitútom pre starnutie potvrdil, že strata čuchu signalizuje prítomnosť vážnych zdravotných problémov. Ľudia, ktorí sa zúčastnili tohto experimentu a mali zníženú citlivosť na vône, totiž zomreli skôr ako tí, ktorí ju mali vysokú. "Oslabený čuch sa spája najmä s vekom, ale zároveň dokáže signalizovať riziko úmrtia. Naša štúdia je vôbec prvá tohto druhu," uviedol epidemiológ a šéf výskumného tímu Honglei Chen.

Zdroj: Getty Images

Do výskumu sa zapojilo 2300 účastníkov vo veku od 71 do 82 rokov rôznej farby pleti a pohlavia, pričom rôzny životný štýl, ktorý viedli, výsledky nijako neovplyvnil. Všetci dokázali identifikovať dvanásť bežných pachov, na základe čoho boli zaradení do kategórií s nízkou, strednou alebo vysokou citlivosťou na tieto pachy. Respondenti boli znovu testovaní po trinástich rokoch. Vedci zistili, že u starších ľudí so slabým čuchom existuje až 46-percentná pravdepodobnosť, že zomrú v priebehu desiatich rokov a 30-percentná pravdepodobnosť, že sa tak stane po trinástich rokoch.

Z výsledkov vyplýva, že 28 percent respondentov s oslabenými čuchovými schopnosťami neskôr ochorelo na Parkinsonovu chorobu a demenciu sprevádzanú stratou hmotnosti. Podľa Chena by sa pravidelná kontrola citlivosti na pach mala stať súčasťou preventívnych prehliadok. "Znížená schopnosť rozpoznávať a definovať pachy môže byť prejavom nástupu vážneho ochorenia a je potrebné sa ňou zaoberať. Nemala by byť chápaná iba ako prirodzený jav prejavujúci sa v starobe."