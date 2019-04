Rodičia ponúkli synovej snúbenici peniaze za to, že sa s ním rozíde: Ako myslíte, že sa zachovala?

Ilustračné foto

LONDÝN - Úplatok, ktorý ponúkli istí rodičia priateľke svojho syna za to, že ho opustí, nebol vôbec až tak veľký, no napriek tomu ho prekvapivo prijala. Na sociálnej sieti vyhlásila, že z peňazí sa veľmi teší a svoj krok vôbec neľutuje. Minimálne z jej strany to teda očividne až taká veľká láska nebola.