Najbežnejšie sexuálne chyby, ktoré robia muži a ženy v posteli: Dopúšťate sa ich aj vy?

Porozumieť si v sexe je niekedy naozaj komplikované a len veľmi málo párov je ochotných otvorene o tejto téme diskutovať. Mnohí nechcú svojich partnerov zraniť, iní zas majú morálne zábrany alebo jednoducho už dávno rezignovali a naučili sa žiť s tým, čo doma majú. Niektorých odvážlivcov prinútila neriešiteľná situácia s partnerom registrovať sa na zoznamke pre zadaných. "Zistili sme, že ľudia vyhľadávajú krátke sexuálne aférky práve preto, lebo sú doma nespokojní so sexom. Hlavným dôvodom je to, že väčšina ľudí sa nechce vzdať svojich stereotypov a nepripúšťa, že by mohlo byť aj niečo inak. Stále opakujú tie isté chyby, z ktorých sú ich manželky či manželia unavení," uviedla hovorkyňa Illicit Encounters Jessica Leoniová.

Zdroj: Getty Images

Agentúra v tejto súvislosti urobila prieskum, v ktorom dvetisíc mužov a žien uviedlo, čo im najviac prekáža pri sexe. "Ak sa vyhnete týmto chybám, znížite riziko, že vás bude partner podvádzať," sľubuje Leoniová. Autori prieskumu zostavili z názorov respondentov dva rebríčky činností, ktoré dokážu zabiť túžbu po sexe a znechutiť vašu polovičku.

Mužom prekáža na ženách počas milovania, keď:

1. sú málo iniciatívne pri podnietení sexu

2. chcú sex v tme

3. predstierajú orgazmus

4. príliš veľa rozprávajú

5. nikdy nežiadajú nič nové

6. hovoria o tom, čo s nimi robil v posteli predchádzajúci milenec

7. príliš rozmýšľajú nad sexom

8. sú veľmi plaché

9. sú presvedčené o tom, že vždy ide iba o sex

10. si robia príliš veľa starostí s tým, ako vyzerajú

Zdroj: Getty Images

Ženám prekáža na mužoch počas milovania, keď:

1. vynechajú predohru a rovno sa vrhnú na vec

2. majú orgazmus ako prví

3. sú neohrabaní

4. rozprávajú príliš vulgárne

5. málo komunikujú

6. zaspia hneď, ako skončia

7. komentujú tvary ženského tela

8. sú vždy presvedčení o tom, že vedia, čo partnerka očakáva

9. sa držia svojho plánu a ignorujú reč tela

10. berú sex ako fyzický akt bez akéhokoľvek emocionálneho prepojenia