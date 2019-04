FOTO Bratia si vystrelili z otca na jeho narodeniny: Ako by ste zareagovali, keby vám toto vyviedli?

ATLANTIC CITY - Bratia z Atlantic City v americkom štáte New Jersey prišli s originálnym nápadom, ako vystrojiť svojmu otcovi nezabudnuteľné narodeniny. Mnohí síce považujú ich rozhodnutie zverejniť informácie o otcovi na bilbord za nešťastné, ale oslávenec je nadšený a na tieto narodeniny určite nezabudne.

V čase diskusií o ochrane súkromia prišli bratia Ferryovci so šialeným nápadom. Pri príležitosti 62. narodenín svojho otca Chrisa dali vyrobiť bilbord a zavesili ho nad rušnú diaľnicu Atlantic City Highway. Uviedli na ňom navyše telefóne číslo, na ktorú mu môžu ľudia volať, aby mu zablahoželali. Z obrovského plagátu sa na všetkých usmievala aj otcova podobizeň.

Zdroj: Facebook/Christopher Ferry

Nevedno, či cestujúcich po diaľnici poháňala iba zvedavosť a chceli si overiť, či to bude fungovať alebo sa rozhodli použiť číslo, aby oslávencovi popriali všetko najlepšie. V každom prípade Chrisov telefón neprestáva odvtedy vyzváňať. Hoci by mnohí rodičia za takýto počin najradšej svoje deti vydedlili, tento oslávenec je nadšený. "Vďaka tomu som spoznal veľa ľudí. Rozprávajú mi o sebe, o svojich rodinách a spomínajú na svojich otcov," povedal pre New York Post.

Chris ešte donedávna takmer vôbec nepoužíval smartfón, no teraz, keď ho zdvihne, vždy je na druhej strane niekto, kto ho chce pozdraviť. Volajú mu vraj aj muži vo veku jeho synov, ktorí už o otcov prišli a tieto hovory sú dojímavé. "Plánovali sme urobiť niečo zábavné. Zvažovali sme možné riziká, ale keď vidíme, aký je otec nadšený, teší nás to," uviedol syn Christopher junior.