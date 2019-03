Toto je DÔVOD, prečo sa nám zdá, že čím sme starší, tým rýchlejšie plynie čas

Čím sme starší, tým viac sa nám zdá, že čas plynie rýchlejšie. Vysvetlenie tohto javu predložil Adrian Bejan z Duke University v Severnej Karolíne, ktorý tvrdí, že práve nezrovnalosti medzi tempom času a tempom mysle sú zodpovedné za zjavné urýchlenie času v našich životoch. "Akonáhle sa zmenia vnímané obrazy, ľudská myseľ vycíti zmenu času," vysvetľuje. Inými slovami, súčasnosť je iná ako minulosť, pretože mentálne nahliadanie sa zmenilo, nie pretože niekomu tikajú hodiny. Rýchlosť, ktorou podľa Bejana vnímame zmeny v mentálnom nazeraní, sa vekom znižuje. Deti sú schopné prijímať a spracovávať viac duševných obrazov za sekundu než dospelí.

Ľudské oko sa neustále pohybuje a hneď, ako spracuje vonkajší obraz objektu, zameria sa na iný objekt. Tieto rýchle pohyby oka sa nazývajú sakády a sú oddelené krátkymi stacionárnymi periódami zvanými fixácie, počas ktorých sa oko upriami na konkrétny obraz. Predchádzajúci výskum dokázal, že oko dospelého človeka urobí tri až päť sakád za sekundu. Sakády sú prerušované 200 až 300-milisekundovými fixáciami. Oko dieťaťa je schopné urobiť podstatne viac sakád a tak zaznamenať viac obrazov za sekundu. Pri starnutí mozgu trvá dlhšie, kým spracuje informácie prijaté cez sietnicu. Podľa Bejana je to preto, lebo so starnutím vyvíjame čoraz zložitejšie neurónové siete, takže signály musia cestovať ďalej, aby sa dostali do mozgu.

Degradácia neurónových dráh ďalej spôsobuje, že spomínané elektrické signály zažívajú väčší odpor, preto spomaľujú. Naše životy by sa preto dali prirovnať k časozbernému fotografovaniu. Čím viac fotografií nasnímame za sekundu, tým pomalšie sa hýbe čas. Pri zvyšovaní intervalu medzi jednotlivými fotkami sa objaví viac pohybových rozdielov, čím vzniká ilúzia, že udalosti sa vyskytujú rýchlejšie.