Na strednej škole sa mala konať inšpekcia penisov! FOTO pozvánky, ktorá pobúrila študentov

Šestnásťročný Spencer bol až donedávna obyčajný stredoškolák na Stamford Public School v meste Stamford. Všetko sa zmenilo po tom, ako dostal bláznivý nápad a pod hlavičkou vedenia školy zvolal všetkých študentov a zamestnancov svojej alma mater na zvláštnu inšpekciu penisov. V pozvánke zverejnenej na sociálnej sieti špecifikoval miesto a čas prehliadky, ktorú mali podstúpiť všetci muži a tínedžeri. "Stamford Public School District vykoná povinnú inšpekciu penisov všetkých študentov a pracovníkov školy, ktorá bude vykonaná na základe kódu 9.51," uviedol vo svojom oznámení.

Zdroj: Reddit/u/romn2112

Treba uznať, že ako organizátor tejto špecifickej akcie bol Spencer veľmi precízny, pretože prehliadka pre obrezaných a neobrezaných mužov sa mala uskutočniť oddelene. "Pokiaľ vám nevyhovuje čas a miesto, dohodneme si s vami individuálny termín," ubezpečil všetkých, ktorí mali problém zúčastniť sa "inšpekcie" v stanovenom termíne a tým, ktorí by sa chceli tejto akcie vyhnúť, zároveň pohrozil, že budú vylúčení zo školy.

Mladík síce v závere podivnej výzvy podpísal hlavného penisového inšpektora a superintendanta fiktívnymi menami, ale vedenie školy tak či tak vyhodnotilo jeho počin ako priestupok, za ktorý si zaslúžil vylúčenie. Členovia učiteľského zboru sa zhodli v tom, že ide o urážku a narušenie vzdelávacieho procesu a študent urobil strednej škole zlé meno. "Hneď, ako sa to prevalilo, volali mojim rodičom. Mrzí ma to, bral som to ako recesiu a inšpiroval som sa podobným kanadským žartom z roku 2014," okomentoval svoj čin Spencer. Vraj nechcel, aby bol príspevok natoľko zdieľaný a dostal sa až k riaditeľovi školy. Všetko sa mu ale vymklo spod kontroly.